Новак Джокович назвал причину, из-за которой он продолжает играть в теннис
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём будущем после поражения в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я все ещё получаю удовольствие от волнения соревнований. Сегодня я получил потрясающую поддержку трибун, очень благодарен за это. Это одна из главных причин продолжать играть. Я получаю такую любовь по всему миру последние пару лет, это потрясающе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.

