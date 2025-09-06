Новак Джокович назвал причину, из-за которой он продолжает играть в теннис

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём будущем после поражения в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).

«Я все ещё получаю удовольствие от волнения соревнований. Сегодня я получил потрясающую поддержку трибун, очень благодарен за это. Это одна из главных причин продолжать играть. Я получаю такую любовь по всему миру последние пару лет, это потрясающе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.