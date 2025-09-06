Новак Джокович назвал причину, из-за которой он продолжает играть в теннис
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём будущем после поражения в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я все ещё получаю удовольствие от волнения соревнований. Сегодня я получил потрясающую поддержку трибун, очень благодарен за это. Это одна из главных причин продолжать играть. Я получаю такую любовь по всему миру последние пару лет, это потрясающе», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.
