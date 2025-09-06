Скидки
Теннис

Карлос Алькарас рассказал, что сменит имидж в случае победы на US Open

Карлос Алькарас рассказал, что сменит имидж в случае победы на US Open
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что сделает новую стрижку, если выиграет Открытый чемпионат США — 2025. В 1/2 финала US Open — 2025 испанец переиграл в трёх партиях седьмого в рейтинге ATP 38-летнего Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

«Даже лучше. Увидите! Это будет сюрприз», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Финальный матч US Open — 2025 между Синнером и Алькарасом состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», его начало ориентировочно назначено на 21:00 мск. Именно Синнер является действующим победителем US Open. Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.

Комментарии
