Соболенко — Анисимова: американка ведёт в истории личных встреч перед финалом US Open
Сегодня, 6 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга Аманда Анисимова из США. Встреча запланирована на 23:00 по московскому времени.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч теннисисток. Анисимова ведёт со счётом 6-3 (2-1 на харде). Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда в трёх сетах.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала US Open — 2025 Арина Соболенко — Аманда Анисимова.
