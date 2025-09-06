Соболенко — Анисимова: американка ведёт в истории личных встреч перед финалом US Open

Сегодня, 6 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга Аманда Анисимова из США. Встреча запланирована на 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч теннисисток. Анисимова ведёт со счётом 6-3 (2-1 на харде). Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда в трёх сетах.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала US Open — 2025 Арина Соболенко — Аманда Анисимова.