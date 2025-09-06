Янник Синнер — самый молодой в истории игрок, вышедший в финалы всех «Шлемов» в сезоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дошёл до финала на всех мэйджорах 2025 года. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Он стал самым молодым в истории теннисистом, которому покорилось это достижение (24 года 8 дней). До него в Открытой эре во все финалы «Шлемов» в календарном году выходили только трое — австралиец Род Лэйвер, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

В 2025 году Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон. В финале «Ролан Гаррос» он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.