Теннис

Янник Синнер — самый молодой в истории игрок, вышедший в финалы всех «Шлемов» в сезоне

Янник Синнер — самый молодой в истории игрок, вышедший в финалы всех «Шлемов» в сезоне
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дошёл до финала на всех мэйджорах 2025 года. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Он стал самым молодым в истории теннисистом, которому покорилось это достижение (24 года 8 дней). До него в Открытой эре во все финалы «Шлемов» в календарном году выходили только трое — австралиец Род Лэйвер, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

В 2025 году Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон. В финале «Ролан Гаррос» он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

