Янник Синнер — самый молодой в истории игрок, вышедший в финалы всех «Шлемов» в сезоне
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дошёл до финала на всех мэйджорах 2025 года. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|4
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Он стал самым молодым в истории теннисистом, которому покорилось это достижение (24 года 8 дней). До него в Открытой эре во все финалы «Шлемов» в календарном году выходили только трое — австралиец Род Лэйвер, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
В 2025 году Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон. В финале «Ролан Гаррос» он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
