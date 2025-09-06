Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?
Комментарии

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны оба участника финала в одиночных соревнованиях мужчин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй в рейтинге ATP испанский теннисист Карлос Алькарас.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.

Материалы по теме
Синнер потерял сет, но дожал канадца на US Open. Янник — в пятый раз подряд в финале ТБШ
Синнер потерял сет, но дожал канадца на US Open. Янник — в пятый раз подряд в финале ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android