Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны оба участника финала в одиночных соревнованиях мужчин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй в рейтинге ATP испанский теннисист Карлос Алькарас.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.