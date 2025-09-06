Скидки
Теннис

Джокович: на «Мастерсах» у меня больше шансов обыграть Синнера и Алькараса

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на следующий сезон после поражения в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).

«Я всё ещё хочу сыграть «шлемовый» сезон в следующем году, посмотрим, случится это или нет. Но я считаю, что мои шансы выше в матчах до двух побед, в недельных турнирах, на «Мастерсах». Там у меня больше шансов в матчах против Синнера и Алькараса», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.

