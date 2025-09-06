Синнер повторил уникальное достижение, покорявшееся только Джоковичу, Федереру и Надалю

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал всего четвёртым игроком в истории Открытой эры, которому удалось выйти в финал на пяти мэйджорах подряд. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open — 2025 он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

До Синнера это достижение покорялось лишь представителям легендарной «Большой тройки» — сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Отметим, что итальянец стал самым молодым игроком, которому это удалось сделать.

Серия Синнера тянется с финала Открытого чемпионата США — 2024, тогда он обыграл американца Тейлора Фрица.