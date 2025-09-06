Оже-Альяссим: отдаю должное Синнеру за то, что он справился с ситуацией лучше меня
27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём физическом состоянии после полуфинального матча US Open – 2025, в котором он встретился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|4
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Физически я в порядке. Позади длинные турниры и сложные матчи. Очевидно, что на протяжении соревнований бывают трудности, но, в конце концов, такие вещи случаются. Следует отдать должное Синнеру за то, что он справился с ситуацией, возможно, лучше, чем я», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.
