В финале US Open — 2025 Синнер — Алькарас будет решаться судьба первой строчки рейтинга
В воскресенье, 7 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сразятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В финальном матче будет разыгрываться не только титул чемпиона турнира, но и звание первой ракетки мира. Победитель US Open — 2025 в обновлённом рейтинге займёт первую строчку.
Янник Синнер не терял первую позицию с момента, когда на ней дебютировал (июнь 2024 года). Карлос Алькарас в последний раз был лидером мирового рейтинга ATP в сентябре 2023-го.
