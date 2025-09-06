Скидки
В финале US Open — 2025 Синнер — Алькарас будет решаться судьба первой строчки рейтинга

В воскресенье, 7 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сразятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В финальном матче будет разыгрываться не только титул чемпиона турнира, но и звание первой ракетки мира. Победитель US Open — 2025 в обновлённом рейтинге займёт первую строчку.

Янник Синнер не терял первую позицию с момента, когда на ней дебютировал (июнь 2024 года). Карлос Алькарас в последний раз был лидером мирового рейтинга ATP в сентябре 2023-го.

