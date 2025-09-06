Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая и вторая ракетки мира ATP сыграют в финалах всех «Шлемов» сезона впервые в истории

Первая и вторая ракетки мира ATP сыграют в финалах всех «Шлемов» сезона впервые в истории
Комментарии

Впервые в истории тенниса первая и вторая ракетки мира ATP разыграют титулы на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне.

На протяжении всего года лидером мирового рейтинга был итальянец Янник Синнер, он доходил до финалов на всех мэйджорах нынешнего сезона. На Australian Open он играл с немцем Александром Зверевым, который на тот момент являлся второй ракеткой мира.

На «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open соперником Синнера стал испанец Карлос Алькарас, занимающий всё это время вторую строчку рейтинга. Алькарас обойдёт Синнера в рейтинге ATP в случае победы на Открытом чемпионате США — 2025.

Материалы по теме
В финале US Open — 2025 Синнер — Алькарас будет решаться судьба первой строчки рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android