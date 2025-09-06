Первая и вторая ракетки мира ATP сыграют в финалах всех «Шлемов» сезона впервые в истории

Впервые в истории тенниса первая и вторая ракетки мира ATP разыграют титулы на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне.

На протяжении всего года лидером мирового рейтинга был итальянец Янник Синнер, он доходил до финалов на всех мэйджорах нынешнего сезона. На Australian Open он играл с немцем Александром Зверевым, который на тот момент являлся второй ракеткой мира.

На «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open соперником Синнера стал испанец Карлос Алькарас, занимающий всё это время вторую строчку рейтинга. Алькарас обойдёт Синнера в рейтинге ATP в случае победы на Открытом чемпионате США — 2025.