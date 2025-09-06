Скидки
Макинрой — о Джоковиче: не удивлюсь, если он решит закончить

Макинрой — о Джоковиче: не удивлюсь, если он решит закончить
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил перспективы продолжения карьеры 24-кратного чемпиона мэйджоров 38-летнего серба Новака Джоковича.

«Всё зависит от него. В каком-то смысле я не удивлюсь, если он решит закончить. Но удивлюсь, если он попытается пойти ещё на один сезон. В этом году он был третьим в мире игроком, именно так. Поэтому мы слышали такие аплодисменты, это здорово», — сказал Макинрой в эфире ESPN.

Ранее Джокович проиграл в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025 22-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 6:7, 2:6.

