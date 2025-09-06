Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович назвал единственный турнир, на котором он точно выступит в этом сезоне

Новак Джокович назвал единственный турнир, на котором он точно выступит в этом сезоне
Комментарии

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, на каком турнире планирует выступить до конца сезона-2025.

«На этом этапе не загадываю так далеко. Единственное, что я вписал в свой график, — это турнир ATP-250 в Афинах. Всё остальное под вопросом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее серб завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В полуфинале он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 6:7, 2:6. Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.

Турнир в Афинах пройдёт с 2 по 9 ноября 2025 года. В прошлом году титул чемпиона завоевал канадский теннисист Денис Шаповалов.

Материалы по теме
Алькарас — в финале US Open! Он впервые прошёл Джоковича на харде, не отдав сербу ни сета
Алькарас — в финале US Open! Он впервые прошёл Джоковича на харде, не отдав сербу ни сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android