«Но не слушайте меня». Роддик назвал Соболенко фаворитом финала US Open с Анисимовой

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик назвал белоруску Арину Соболенко фаворитом на победу в финале US Open — 2025 с американкой Амандой Анисимовой.

«В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров «Большого шлема», возможно, потакая своим внутренним демонам, и теперь у неё появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона.

Анисимова упорная. Она крепка. Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира, но… она стабильный номер один в мире. Будет важный матч», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.