Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Но не слушайте меня». Роддик назвал Соболенко фаворитом финала US Open с Анисимовой

«Но не слушайте меня». Роддик назвал Соболенко фаворитом финала US Open с Анисимовой
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик назвал белоруску Арину Соболенко фаворитом на победу в финале US Open — 2025 с американкой Амандой Анисимовой.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров «Большого шлема», возможно, потакая своим внутренним демонам, и теперь у неё появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона.

Анисимова упорная. Она крепка. Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира, но… она стабильный номер один в мире. Будет важный матч», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
Соболенко — Анисимова: американка ведёт в истории личных встреч перед финалом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android