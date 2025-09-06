«Но не слушайте меня». Роддик назвал Соболенко фаворитом финала US Open с Анисимовой
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик назвал белоруску Арину Соболенко фаворитом на победу в финале US Open — 2025 с американкой Амандой Анисимовой.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров «Большого шлема», возможно, потакая своим внутренним демонам, и теперь у неё появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона.
Анисимова упорная. Она крепка. Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира, но… она стабильный номер один в мире. Будет важный матч», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.
