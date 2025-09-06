Скидки
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим высказался о публике на US Open после матча с Синнером

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил публику в Нью-Йорке после полуфинального матча US Open – 2025, в котором он встретился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Это было хорошо. Люди знают моё имя в мире тенниса. Сегодняшний вечер закончился, но я очень рад, что зрители поддерживали меня. Они хотели, чтобы я продолжал хорошо играть и получал удовольствие на корте», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.

