Циципас: невозмутимость — высшая форма власти
Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, дав своё понятие слову «невозмутимость».
«Невозмутимость — высшая форма власти», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
Во втором круге текущего US Open — 2025 Циципас проиграл Даниэлю Альтмайеру в пяти сетах. Немец победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5.
За карьеру 27-летний Циципас заработал почти $ 35 млн в качестве призовых за выступления на турнирах в одиночном и парном разрядах. Наивысшее достижение Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021 и финал Australian Open — 2023. Также Циципас становился победителем Итогового турнира ATP 2019 года.
