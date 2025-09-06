Организаторы US Open не приглашали Трампа на финал, он посетит матч как гость Rolex

Президент США Дональд Трамп не получал приглашения от организаторов US Open на мужской финал турнира, который состоится в воскресенье, 7 сентября.

По информации Bounces, Трампа на финал пригласил Rolex, швейцарская компания, производящая часы класса люкс. У Rolex есть эксклюзивная большая ложа на стадионе имени Артура Эша.

В последний раз Трамп присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.

В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.