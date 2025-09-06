Скидки
Теннис

Тренер Соболенко: на «Ролан Гаррос» Арина вышла из себя, полностью потеряла контроль

Тренер Соболенко: на «Ролан Гаррос» Арина вышла из себя, полностью потеряла контроль
Тренер Антон Дубров рассказал о работе над эмоциональной составляющей со своей подопечной, первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

— Считаете ли вы её более эмоционально стабильной?
— Да, стало лучше. С командой мы создали «безопасное пространство», где она может делиться своими переживаниями, не боясь осуждения. Это доверие и крепкая связь помогают ей чувствовать себя увереннее на корте.

Но посмотрите, что произошло в Париже (в финале «Ролан Гаррос» с американкой Кори Гауфф. — Прим. «Чемпионата»). Она вышла из себя, полностью потеряла контроль. И она это знает. Так что это всегда работа в процессе, и так будет до конца её карьеры. Остановка прогресса — это регресс, — приводит слова Дуброва L'Equipe.

