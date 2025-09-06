Медведев, Алькарас, Циципас и другие теннисисты назвали свои любимые фильмы

Представители ATP-тура назвали свои любимые фильмы в интервью для Letterboxd. В опросе принял участие чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
Карлос Алькарас: «Рокки 4», «Волк с Уолл-стрит», «Умница Уилл Хантинг», «Остров проклятых».
Стефанос Циципас: «Интерстеллар», «Жизнь Пи», «В погоне за счастьем», «Вавилон».
Фрэнсис Тиафо: «Пятница», «Тренировочный день», «Волк с Уолл-стрит», «Любовь и баскетбол».
Каспер Рууд: «Властелин колец» (все части), «Престиж», «Начало», «Расплата».
Тейлор Фриц: «Сводные братья», «Побег из Шоушенка», «Бойфренд из будущего», «Дикий робот».
Даниил Медведев: «Поймай меня, если сможешь», «Начало», «Пираты Карибского моря» (первые три части), «Форрест Гамп».
Томми Пол: «Волк с Уолл-стрит», «Рокки», «Рокки 2», «Рокки 3».