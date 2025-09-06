Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стабильность не гарантирует титул». Дубров — о поражениях Соболенко в финалах ТБШ

«Стабильность не гарантирует титул». Дубров — о поражениях Соболенко в финалах ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Антон Дубров высказался о поражениях своей подопечной, первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, в двух финалах на турнирах «Большого шлема» в 2025 году.

«Сложность для неё в том, что в финале она почти всегда встречается с аутсайдером, которому нечего терять. Игроки часто играют на 110%, раскрепощённые, больше выкладываются и больше рискуют. Арина должна это осознавать, лучше готовиться, смириться с возможным поражением и в то же время ценить свой путь и то, что она всё делает правильно, чтобы так часто выходить в финал.

Даже несмотря на то, что она играет очень хорошо и имеет ряд хороших результатов, трофей не принадлежит ей. Стабильность не гарантирует ей титул. Она также должна принять все ожидания. Невозможно делать вид, что их не существует. Лучше научиться управлять ими, чем пытаться их оттолкнуть», — приводит слова Дуброва L'Equipe.

Материалы по теме
Тренер Соболенко: на «Ролан Гаррос» Арина вышла из себя, полностью потеряла контроль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android