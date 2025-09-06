«Стабильность не гарантирует титул». Дубров — о поражениях Соболенко в финалах ТБШ

Тренер Антон Дубров высказался о поражениях своей подопечной, первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, в двух финалах на турнирах «Большого шлема» в 2025 году.

«Сложность для неё в том, что в финале она почти всегда встречается с аутсайдером, которому нечего терять. Игроки часто играют на 110%, раскрепощённые, больше выкладываются и больше рискуют. Арина должна это осознавать, лучше готовиться, смириться с возможным поражением и в то же время ценить свой путь и то, что она всё делает правильно, чтобы так часто выходить в финал.

Даже несмотря на то, что она играет очень хорошо и имеет ряд хороших результатов, трофей не принадлежит ей. Стабильность не гарантирует ей титул. Она также должна принять все ожидания. Невозможно делать вид, что их не существует. Лучше научиться управлять ими, чем пытаться их оттолкнуть», — приводит слова Дуброва L'Equipe.