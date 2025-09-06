Янчук: думаю, что Джокович больше не выиграет турнир «Большого шлема»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович больше не выиграет турнир «Большого шлема».

«Джокович — выдающийся теннисист, но его время проходит. Сейчас лидируют более молодые, мощные игроки, которых он уже не может обыграть в пятисетовом матче. Я думаю, что он больше не выиграет турнир «Большого шлема», но у него и так великая карьера, и его рекорды несколько лет ещё точно никто не побьёт», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.