Тренер Соболенко: Джокович — лучший учитель из всех возможных

Тренер Антон Дубров рассказал, что первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко старается равняться на 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в случае возникновения психологических трудностей.

«Лучший пример — Новак Джокович. Иногда он расстраивается, но он осознаёт свои эмоции и умеет сосредоточиться на своей игре и на себе. Они с Ариной очень хорошо ладят, и она черпает в нём вдохновение. Нам повезло, что мы можем задавать ему вопросы, что он делает в той или иной ситуации и что в такой ситуации может сделать она. Он уже проходил через всё это. Он — лучший учитель из всех возможных», — приводит слова Дуброва L'Equipe.

