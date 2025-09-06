Мирра Андреева опубликовала пост из Нью-Йорка по итогам US Open — 2025

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева разместила публикацию на личной странице в социальных сетях из отеля, в котором проживала во время Открытого чемпионата США — 2025.

«Благодарна отелю за такое замечательное и расслабляющее пребывание в самом сердце Нью-Йорка. С нетерпением жду возвращения!» — подписала пост Андреева.

Фото: Из личного архива Андреевой

На US Open — 2025 в одиночном разряде Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд в третьем круге (5:7, 2:6). В парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер Мирра дошла до четвертьфинала, девушки уступили соотечественнице Веронике Кудерметовой и бельгийке Элисе Мертенс (4:6, 2:6).