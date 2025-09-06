Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева опубликовала пост из Нью-Йорка по итогам US Open — 2025

Мирра Андреева опубликовала пост из Нью-Йорка по итогам US Open — 2025
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева разместила публикацию на личной странице в социальных сетях из отеля, в котором проживала во время Открытого чемпионата США — 2025.

«Благодарна отелю за такое замечательное и расслабляющее пребывание в самом сердце Нью-Йорка. С нетерпением жду возвращения!» — подписала пост Андреева.

Фото: Из личного архива Андреевой

Фото: Из личного архива Андреевой

Фото: Из личного архива Андреевой

На US Open — 2025 в одиночном разряде Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд в третьем круге (5:7, 2:6). В парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер Мирра дошла до четвертьфинала, девушки уступили соотечественнице Веронике Кудерметовой и бельгийке Элисе Мертенс (4:6, 2:6).

Материалы по теме
Тренер Соболенко: Джокович — лучший учитель из всех возможных
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android