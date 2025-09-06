Музетти поблагодарил Нью-Йорк за гостеприимство после выступления на US Open

10-я ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти опубликовал пост по итогам Открытого чемпионата США — 2025. Теннисист добрался до стадии четвертьфинала, где проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 4:6, 2:6.

«Спасибо, Нью-Йорк, за гостеприимство и пребывание», — написал Музетти на своей странице в социальных сетях.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В текущем розыгрыше в матче за титул Синнер встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.