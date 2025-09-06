Осака: это был мой любимый US Open, на котором я когда-либо играла

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост по итогам US Open — 2025.

«Думаю, это был мой любимый US Open, на котором я когда-либо играла. Было так весело, я сохраню воспоминания в моём сердце. Увидимся в следующем году, Нью-Йорк», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Осака проиграла в полуфинале американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6. Финальный матч US Open — 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск, его начало ориентировочно назначено на 23:00 мск. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко.