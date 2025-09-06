Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака: это был мой любимый US Open, на котором я когда-либо играла

Осака: это был мой любимый US Open, на котором я когда-либо играла
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост по итогам US Open — 2025.

«Думаю, это был мой любимый US Open, на котором я когда-либо играла. Было так весело, я сохраню воспоминания в моём сердце. Увидимся в следующем году, Нью-Йорк», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Осака проиграла в полуфинале американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6. Финальный матч US Open — 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск, его начало ориентировочно назначено на 23:00 мск. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко.

Материалы по теме
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android