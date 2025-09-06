Соболенко — Анисимова: онлайн-трансляция финала US Open — 2025 начнётся не ранее 23:00 мск

Сегодня, 6 сентября, в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга Аманда Анисимова из США. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам Анисимова впереди — 6-3 (2-1 на харде). За последние два сезона теннисистки дважды обменялись победами — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.