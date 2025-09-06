Соболенко — Анисимова: онлайн-трансляция финала US Open — 2025 начнётся не ранее 23:00 мск

Сегодня, 6 сентября, в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга Аманда Анисимова из США. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|
|
По личным встречам Анисимова впереди — 6-3 (2-1 на харде). За последние два сезона теннисистки дважды обменялись победами — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
- 6 сентября 2025
-
20:00
-
18:56
-
18:13
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:41
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:26
-
14:12
-
13:26
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:38
-
12:38
-
12:10
-
11:57
-
11:52
-
11:51
-
11:46
-
11:36
-
10:51
-
10:47