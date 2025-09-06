Оже-Альяссим — о матче с Синнером в 1/2 финала US Open: сыграл лучше, чем в Цинциннати

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мнением о полуфинальном матче US Open – 2025 с итальянцем Янником Синнером, в котором он уступил со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4, отметив, что эта встреча отличалась от их последней игры на «Мастерсе» в Цинциннати в начале августа 2025 года.
«Я сыграл гораздо лучше. Я гораздо лучше подавал. В Цинциннати это было странно. Мы не играли много лет, и в каком-то смысле это застало меня врасплох. Мы не тренировались ни разу за последние три года. Одно дело — наблюдать за игроком со стороны и совсем другое — выйти с ним на корт. То, как он принимал подачу и с какой скоростью играл, немного выбило меня из колеи.
Когда уже проигрываешь, а матч идёт до двух сетов, я быстро оказался позади, и это сказалось на моей игре. Но сегодня вечером я уже знал, чего ожидать», – приводит слова Оже-Альяссима The Tennis Gazette.
Напомним, на турнире в Цинциннати Оже-Альяссим и Синнер сыграли на стадии 1/4 финала. Итальянец был сильнее канадского теннисиста со счётом 6:0, 6:2.
