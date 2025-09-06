Скидки
Оже-Альяссим — о матче с Синнером в 1/2 финала US Open: сыграл лучше, чем в Цинциннати

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мнением о полуфинальном матче US Open – 2025 с итальянцем Янником Синнером, в котором он уступил со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4, отметив, что эта встреча отличалась от их последней игры на «Мастерсе» в Цинциннати в начале августа 2025 года.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Я сыграл гораздо лучше. Я гораздо лучше подавал. В Цинциннати это было странно. Мы не играли много лет, и в каком-то смысле это застало меня врасплох. Мы не тренировались ни разу за последние три года. Одно дело — наблюдать за игроком со стороны и совсем другое — выйти с ним на корт. То, как он принимал подачу и с какой скоростью играл, немного выбило меня из колеи.

Когда уже проигрываешь, а матч идёт до двух сетов, я быстро оказался позади, и это сказалось на моей игре. Но сегодня вечером я уже знал, чего ожидать», – приводит слова Оже-Альяссима The Tennis Gazette.

Напомним, на турнире в Цинциннати Оже-Альяссим и Синнер сыграли на стадии 1/4 финала. Итальянец был сильнее канадского теннисиста со счётом 6:0, 6:2.

