Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Навратилова — об Анисимовой: её игра в порядке, но в полуфинале она ходила по корту уныло

Навратилова — об Анисимовой: её игра в порядке, но в полуфинале она ходила по корту уныло
Аудио-версия:
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о том, что необходимо улучшить американке Аманде Анисимовой, чтобы одержать победу в финале US Open – 2025 над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 6 сентября.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я думаю, она может добиться успеха в финале US Open, но многое должно сложиться в её пользу. Ей нужно поработать над своим настроем. Её игра в порядке, но в полуфинале она всё ещё ходила по корту как-то уныло. Так что ей нужно направить всю свою энергию на то, что происходит на корте, на саму игру.

У неё отличные удары, я имею в виду то, что она может перебить или хотя бы доставить проблемы Арине. Но всё же я думаю, что исход матча будет зависеть от ракетки Соболенко», – приводит слова Навратиловой The Tennis Gazette.

Материалы по теме
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android