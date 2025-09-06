Навратилова — об Анисимовой: её игра в порядке, но в полуфинале она ходила по корту уныло

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о том, что необходимо улучшить американке Аманде Анисимовой, чтобы одержать победу в финале US Open – 2025 над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 6 сентября.
|1
|2
|3
|
|
«Я думаю, она может добиться успеха в финале US Open, но многое должно сложиться в её пользу. Ей нужно поработать над своим настроем. Её игра в порядке, но в полуфинале она всё ещё ходила по корту как-то уныло. Так что ей нужно направить всю свою энергию на то, что происходит на корте, на саму игру.
У неё отличные удары, я имею в виду то, что она может перебить или хотя бы доставить проблемы Арине. Но всё же я думаю, что исход матча будет зависеть от ракетки Соболенко», – приводит слова Навратиловой The Tennis Gazette.
- 6 сентября 2025
-
18:56
-
18:13
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:41
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:26
-
14:12
-
13:26
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:38
-
12:38
-
12:10
-
11:57
-
11:52
-
11:51
-
11:46
-
11:36
-
10:51
-
10:47
-
10:35