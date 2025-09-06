Навратилова — об Анисимовой: её игра в порядке, но в полуфинале она ходила по корту уныло

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о том, что необходимо улучшить американке Аманде Анисимовой, чтобы одержать победу в финале US Open – 2025 над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 6 сентября.

«Я думаю, она может добиться успеха в финале US Open, но многое должно сложиться в её пользу. Ей нужно поработать над своим настроем. Её игра в порядке, но в полуфинале она всё ещё ходила по корту как-то уныло. Так что ей нужно направить всю свою энергию на то, что происходит на корте, на саму игру.

У неё отличные удары, я имею в виду то, что она может перебить или хотя бы доставить проблемы Арине. Но всё же я думаю, что исход матча будет зависеть от ракетки Соболенко», – приводит слова Навратиловой The Tennis Gazette.