Стала известна сетка турнира WTA-500 в Гвадалахаре, где сыграют Кудерметовы и Рахимова
Сегодня, 6 сентября, прошла жеребьёвка хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В основной сетке соревнований заявлено три российских теннисистки — Вероника Кудерметова (второй номер посева), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова.
Теннис. Турнир WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Стартовые матчи российских теннисисток:
- 1-й круг: Камилла Рахимова (Россия) – Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия);
- 1-й круг: Полина Кудерметова (Россия) – победитель квалификации;
- 2-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) – победитель квалификации.
Некоторые другие стартовые матчи турнира:
- Мария Саккари (Греция) – Эльза Жакемо (Франция);
- Мартина Тревизан (Италия, WC) – Ребекка Марино (Канада, TL);
- Зейнеп Сёнмез (Турция) – Татьяна Мария (Германия, 6);
- Сторм Хантер (Австралия) – Катержина Синякова (Чехия);
- Эмилиана Аранго (Колумбия) – Магда Линетт (Польша, 5);
- Катажина Кава (Польша) – Ива Йович (США).
Турнир в Гвадалахаре пройдёт с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Магдалена Френх.
