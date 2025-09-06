Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Гвадалахаре, где сыграют Кудерметовы и Рахимова

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Гвадалахаре, где сыграют Кудерметовы и Рахимова
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, прошла жеребьёвка хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В основной сетке соревнований заявлено три российских теннисистки — Вероника Кудерметова (второй номер посева), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова.

Теннис. Турнир WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Стартовые матчи российских теннисисток:

  • 1-й круг: Камилла Рахимова (Россия) – Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия);
  • 1-й круг: Полина Кудерметова (Россия) – победитель квалификации;
  • 2-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) – победитель квалификации.

Некоторые другие стартовые матчи турнира:

  • Мария Саккари (Греция) – Эльза Жакемо (Франция);
  • Мартина Тревизан (Италия, WC) – Ребекка Марино (Канада, TL);
  • Зейнеп Сёнмез (Турция) – Татьяна Мария (Германия, 6);
  • Сторм Хантер (Австралия) – Катержина Синякова (Чехия);
  • Эмилиана Аранго (Колумбия) – Магда Линетт (Польша, 5);
  • Катажина Кава (Польша) – Ива Йович (США).

Турнир в Гвадалахаре пройдёт с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Магдалена Френх.

Сетка турнира в Гладалахаре
Расписание турнира в Гладалахаре
Материалы по теме
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android