Томас Юханссон и Рохан Гётцке стали тренерами Даниила Медведева — источник

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пригласил шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке в свой тренерский штаб, сообщает телеграм-канал «Больше!».

Во время игровой карьеры Томас Юханссон становился чемпионом Australian Open — 2002, а также поднимался на седьмую строчку в рейтинге АТР. После окончания карьеры он тренировал датскую теннисистку Каролину Возняцки и бельгийца Давида Гоффена.

Рохан Гётцке в период с 1992 по 2003 год работал с чемпионом Уимблдона-1996 нидерландским теннисистом Рихардом Крайчеком, а также с хорватом Марио Анчичем.

Отметим, что специалисты были приглашены Медведевым на пробный период, на время проведения азиатской серии турниров АТР.

Комментарии
