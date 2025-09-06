Скидки
Теннис

Ваньоцци рассказал, насколько повреждение Синнера повлияло на его игру с Оже-Альяссимом

Ваньоцци рассказал, насколько повреждение Синнера повлияло на его игру с Оже-Альяссимом
Комментарии

Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал, насколько повреждение, полученное его подопечным в полуфинальном матче US Open – 2025 с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, повлияло на игру теннисиста. Синнер одержал победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«В какой-то момент у него было небольшое дискомфортное ощущение в области живота, но после процедуры у физиотерапевта оно прошло. Когда он вернулся на корт, поначалу он не был уверен в своих ощущениях в первых геймах, поэтому не форсировал. Потом начал прибавлять, и его подача становилась всё лучше и лучше. Думаю, к воскресенью с ним всё будет в порядке», – приводит слова Ваньоцци Super Tennis.

В финале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

