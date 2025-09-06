Марсель Гранольерс и Орасио Себальос одержали победу в парном разряде US Open — 2025
Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали чемпионами парного разряда US Open – 2025, одержав в финале победу над британской парой Джо Солсбери/Нил Скупски со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.
US Open — парный разряд (м). Финал
06 сентября 2025, суббота. 19:15 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 4
|5
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Солсбери и Скупски выполнили 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из восьми. Себальос и Гранольерс сделали три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх.
Гранольерс и Себальос одержали победу в парном разряде на втором турнире серии «Большого шлема» в сезоне. Ранее они стали чемпионами «Ролан Гаррос» – 2025.
