Главная Теннис Новости

Солсбери/Скупски — Гранольерс/Себальос, результат матча 5 сентября 2025, счет 1:2, финал парного разряда US Open

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос одержали победу в парном разряде US Open — 2025
Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали чемпионами парного разряда US Open – 2025, одержав в финале победу над британской парой Джо Солсбери/Нил Скупски со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

US Open — парный разряд (м). Финал
06 сентября 2025, суббота. 19:15 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		6 4 5
         
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Солсбери и Скупски выполнили 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из восьми. Себальос и Гранольерс сделали три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх.

Гранольерс и Себальос одержали победу в парном разряде на втором турнире серии «Большого шлема» в сезоне. Ранее они стали чемпионами «Ролан Гаррос» – 2025.

