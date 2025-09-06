Ваньоцци: уверен, Карлос попробует сделать что-то иначе по сравнению с финалом Уимблдона
Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, поделился своими ожиданиями от предстоящего финала US Open – 2025, в котором его подопечный сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится 7 сентября.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Финал будет очень сложным, как всегда. Я уверен, что Карлос попробует что-то сделать иначе по сравнению с финалом на Уимблдоне. Поэтому нужно быть готовыми. Важно иметь некоторые тактические идеи. А затем выходить на корт спокойно, чтобы получать удовольствие и наслаждаться игрой», – приводит слова Ваньоцци Punto De Break.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
