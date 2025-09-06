Лора Робсон — об Арине Соболенко: психологически она сейчас на вершине своей игры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон поделилась мнением о предстоящем финале женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором сыграют белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова.

«Я склоняюсь к тому, что Соболенко выиграет этот финал. Я так думаю из-за того, как она справилась с ситуацией в третьем сете матча против Пегулы, спасая все брейк-пойнты, делая это, демонстрируя невероятную игру.

Мы видели, как она в реальном времени собиралась, шаг за шагом поднимая уровень. Думаю, в плане психологии она хочет этого больше, чем кто-либо другой. Она работала над собой с момента полуфинала на Уимблдоне, и мы увидели это в матче против Пегулы: она оставалась спокойной. Она не позволила ситуации её сломить и не позволила зрителям повлиять на себя, это точно сыграет роль в финале.

Мы снова увидели, как она следует своим привычкам и ритуалам, оставаясь при этом спокойной под давлением, поэтому я думаю, что психологически она сейчас на вершине своей игры», – приводит слова Робсон Tennis 365.