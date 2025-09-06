Лора Робсон — об Арине Соболенко: психологически она сейчас на вершине своей игры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон поделилась мнением о предстоящем финале женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором сыграют белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова.
|1
|2
|3
|
|
«Я склоняюсь к тому, что Соболенко выиграет этот финал. Я так думаю из-за того, как она справилась с ситуацией в третьем сете матча против Пегулы, спасая все брейк-пойнты, делая это, демонстрируя невероятную игру.
Мы видели, как она в реальном времени собиралась, шаг за шагом поднимая уровень. Думаю, в плане психологии она хочет этого больше, чем кто-либо другой. Она работала над собой с момента полуфинала на Уимблдоне, и мы увидели это в матче против Пегулы: она оставалась спокойной. Она не позволила ситуации её сломить и не позволила зрителям повлиять на себя, это точно сыграет роль в финале.
Мы снова увидели, как она следует своим привычкам и ритуалам, оставаясь при этом спокойной под давлением, поэтому я думаю, что психологически она сейчас на вершине своей игры», – приводит слова Робсон Tennis 365.
- 6 сентября 2025
-
23:23
-
23:19
-
22:55
-
22:14
-
22:00
-
21:47
-
21:40
-
21:13
-
21:02
-
20:00
-
18:56
-
18:13
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:41
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:26
-
14:12
-
13:26
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:38