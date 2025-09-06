Скидки
Главная Теннис Новости

«Всё было очень грамотно». Энен оценила игру Карлоса Алькараса в 1/2 финала US Open

Аудио-версия:
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась своим мнением об игре испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче US Open – 2025 с сербом Новаком Джоковичем, отметив, что испанец провёл хорошую подготовку к матчу. Алькарас одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Против Джоковича он, возможно, не провёл свой лучший матч на турнире, но в целом всё было очень грамотно, особенно в плане подготовки к этому матчу. Это связано со всей проделанной работой и уверенностью, накопленной за последние месяцы, а также с новой зрелостью, которую он демонстрирует. Раньше, когда он сталкивался с трудными моментами в матче, это могло затягиваться. Сейчас же этого совершенно не произошло. Он немного терял темп в некоторых моментах, но сразу же мог исправить ситуацию, показывая Джоковичу, что другой возможности не будет», – приводит слова Энен We Love Tennis.

В финале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сыграет с действующим победителем турнира, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

