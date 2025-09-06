Дэвенпорт: у Соболенко был неровный сезон, но она выйдет и покажет отличный теннис

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт поделилась своим мнением о предстоящем финале женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором сыграют белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова.

«У Арины Соболенко, по её меркам, был неровный сезон, но я думаю, что она выйдет и покажет отличный теннис. На другой стороне сетки Аманда Анисимова доказала свою настоящую стойкость на этом уровне после довольно тяжёлого дебюта в финале Уимблдона. Она не только взяла реванш у Иги Швёнтек, но и подкрепила это великолепной игрой, обыграв Наоми Осаку в полуфинале. Тем не менее я считаю, что атлетизм и опыт Соболенко окажутся немного слишком серьёзным испытанием для Аманды», – приводит слова Дэвенпорт Tennis.com.

Женский одиночный турнир US Open – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.