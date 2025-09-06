Скидки
Анисимова: играть в финале на домашнем ТБШ — действительно особенное ощущение

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как она ощущает себя перед началом финала женского одиночного турнира US Open – 2025, где ей предстоит сыграть с белорусской Ариной Соболенко.

– Выйдя в финал Уимблдона, ты сказала, что была удивлена такому результату. Как изменился твой настрой перед сегодняшним матчем?
— Да, я чувствую себя очень уверенно здесь и играть в финале на домашнем турнире «Большого шлеме» — это действительно особенное ощущение, поэтому я наслаждаюсь каждым шагом на этом пути.

— Уже третий год подряд в финале играет американка. Вы родились в Нью-Джерси. Насколько для вас волнительно играть перед домашней публикой?
— Я безумно рада и уверена, что сегодня публика будет меня поддерживать, – сказала Анисимова в интервью перед выходом на корт.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.

