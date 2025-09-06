Соболенко: готова сделать всё возможное и невозможное, чтобы одержать эту победу

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на финальный матч женского одиночного разряда US Open – 2025, за победу на котором она поспорит с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

— Для вас что значит эта картина, этот момент — попытка защитить свой титул?

— Это очень много значит. Это мечта, и я живу своей мечтой. Я готова выйти на корт и сделать всё возможное и невозможное, чтобы одержать эту победу.

— В матче против Аманды вы встречаетесь с соперницей, которая способна отвечать на вашу мощь удар за ударом. От чего будет зависеть исход встречи?

— Думаю, для меня самое главное — сосредоточиться на себе, никогда не сомневаться в своих ударах и играть в свой теннис, – сказала Соболенко в интервью перед выходом на корт.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.