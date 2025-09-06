Соболенко — Анисимова: белоруска выиграла 1-й сет финального матча US Open — 2025

В эти минуты в финальном матче Открытого чемпионата США — 2025 встречаются первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга 24-летняя представительница США Аманда Анисимова. Соболенко выиграла первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 39 минут. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.

По личным встречам Анисимова впереди — 6-3 (2-1 на харде). За последние два сезона теннисистки дважды обменялись победами — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.