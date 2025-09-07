Линдсей Дэвенпорт рассказала, почему считает Алькараса фаворитом в финале мужского US Open

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт рассказала, почему считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом в финальном матче мужского одиночного разряда US Open – 2025, в котором он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 7 сентября.
«И Карлос Алькарас, и Янник Синнер показывают лучший теннис на планете, и именно такой финал идеально завершает сезон турниров «Большого шлема» 2025 года.
Это лучший Алькарас, которого я видела, начиная с первого круга на любом из его прошлых выступлений на мэйджорах. Думаю, импульс, полученный им по ходу турнира, и его способность играть динамично — как «север–юг» за пределами задней линии, так и «восток–запад» по ширине корта — помогут ему завоевать этот титул. Он также сможет использовать резаные удары и разнообразную траекторию, чтобы сбивать Синнера с ритма. Синнер тоже провёл отличный турнир, но этот титул достанется Алькараcу», – приводит слова Дэвенпорт Tennis.com.
