Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линдсей Дэвенпорт рассказала, почему считает Алькараса фаворитом в финале мужского US Open

Линдсей Дэвенпорт рассказала, почему считает Алькараса фаворитом в финале мужского US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт рассказала, почему считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом в финальном матче мужского одиночного разряда US Open – 2025, в котором он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 7 сентября.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«И Карлос Алькарас, и Янник Синнер показывают лучший теннис на планете, и именно такой финал идеально завершает сезон турниров «Большого шлема» 2025 года.

Это лучший Алькарас, которого я видела, начиная с первого круга на любом из его прошлых выступлений на мэйджорах. Думаю, импульс, полученный им по ходу турнира, и его способность играть динамично — как «север–юг» за пределами задней линии, так и «восток–запад» по ширине корта — помогут ему завоевать этот титул. Он также сможет использовать резаные удары и разнообразную траекторию, чтобы сбивать Синнера с ритма. Синнер тоже провёл отличный турнир, но этот титул достанется Алькараcу», – приводит слова Дэвенпорт Tennis.com.

Материалы по теме
Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе
Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android