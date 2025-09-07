Актриса Наоми Уоттс посетила финал женского US Open — 2025

Известная голливудская актриса Наоми Уоттс стала гостьей финального матча женского одиночного разряда US Open – 2025 между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Амандой Анисимовой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Фото: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images
56-летняя Уоттс является многократной номинанткой на престижные кинопремии «Оскар», BAFTA (премия Британской академия кинематографического и телевизионного искусства. – Прим. «Чемпионата»), премии Гильдии киноактёров США и многих других.
Розыгрыш женского одиночного турнира Открытого чемпионата США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.
