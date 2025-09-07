Арина Соболенко — чемпионка US Open — 2025 в женском одиночном разряде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале женского одиночного разряда US Open – 2025, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Аманда Анисимова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».

Напомним, Соболенко является чемпионкой US Open – 2024. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.