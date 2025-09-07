Арина Соболенко стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла титул женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США 2025 года, обыграв в решающем матче американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (7:3)). Таким образом, 27-летняя белоруска стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».
Ранее Арина дважды в карьере становилась чемпионской Australian Open (в 2023 и в 2024 годах), а также выигрывала US Open — 2024. На других ТБШ Соболенко не брала титулов. Лучший результат на «Ролан Гаррос» (грунт) — финал в 2025-м, а на Уимблдоне (трава) Арина ни разу не добиралась до решающей встречи, трижды останавливаясь на стадии полуфинала (2021, 2023, 2025).
Отметим, для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере.
