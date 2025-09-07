Арина Соболенко не сдержала слёз после победы в финале US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала слёз после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

После матча она упала на колени и закрыла лицо руками.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».