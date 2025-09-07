Скидки
Теннис

Арина Соболенко с титулом US Open — 2025

Арина Соболенко с титулом US Open — 2025
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила свою награду за победу в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025 года. После победы Арина поцеловала свой трофей.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Напомним, в финале соревнований 27-летняя белоруска в двух сетах одолела 24-летннюю представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для Арины это вторая победа на US Open подряд после титула в 2024 году и четвёртая в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала только на хардовых ТБШ.

Кроме того, для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере.

Арина Соболенко стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема»

Перспективные российские теннисистки:

