Арина Соболенко с титулом US Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила свою награду за победу в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025 года. После победы Арина поцеловала свой трофей.

Напомним, в финале соревнований 27-летняя белоруска в двух сетах одолела 24-летннюю представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для Арины это вторая победа на US Open подряд после титула в 2024 году и четвёртая в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала только на хардовых ТБШ.

Кроме того, для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере.

