Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко плакала от счастья, обнимала команду и целовала кубок. Яркие фото финала US Open

Соболенко плакала от счастья, обнимала команду и целовала кубок. Яркие фото финала US Open
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

6 сентября в Нью-Йорке на корте Артур Эш Стэдиум первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале женского одиночного разряда US Open – 2025, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Таким образом, 27-летняя белоруска стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Лучшие кадры победы Арины Соболенко в финале US Open — в нашей фотоподборке.

Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 2 млн призовых.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android