Соболенко плакала от счастья, обнимала команду и целовала кубок. Яркие фото финала US Open

6 сентября в Нью-Йорке на корте Артур Эш Стэдиум первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале женского одиночного разряда US Open – 2025, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Таким образом, 27-летняя белоруска стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Лучшие кадры победы Арины Соболенко в финале US Open — в нашей фотоподборке.

Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 2 млн призовых.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».