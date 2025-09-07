Соболенко одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла титул женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США 2025 года, обыграв в решающем матче 24-летнюю американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (7:3)). Таким образом, для Арины победы в матче с Амандой стала 100-й на турнирах «Большого шлема».

Также в активе Соболенко 26 поражений. За время выступлений Арина завоевала четыре титула на ТБШ: дважды она становилась чемпионкой US Open (2024, 2025) и дважды Australian Open (2023, 2024).

Отметим, титул на US Open — 2025 стал для Соболенко 21-м в профессиональной карьере.

