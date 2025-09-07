Соболенко обнялась со своим бойфрендом на трибунах после победы в финале US Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и её бойфренд Георгиос Франгулис обнялись после победы теннисистки в финале Открытого чемпионата США. В финале белоруска одержала победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

После победы Соболенко поднялась на трибуны и обнялась со своим возлюбленным.

Фото: Кадр из трансляции

Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».