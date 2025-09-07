Анисимова заплакала после поражения от Соболенко в финале US Open — 2025
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова заплакала после поражения от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США. Белоруска одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Фото: Кадр из трансляции
За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Анисимова, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн в качестве призовых.
Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема». Также для Арины победа в матче с Амандой стала 100-й на турнирах «Большого шлема».
