Арина Соболенко завоевала четвёртый титул в сезоне

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла четвёртый титул в сезоне. Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США, обыграв в финале турнире девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову.

Ранее Соболенко побеждала на турнирах в Брисбене, Майами и Мадриде.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Анисимова, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн в качестве призовых.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере. Также для Арины победа в матче с Амандой стала 100-й на турнирах «Большого шлема».