Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет, пожалуйста, я не хочу играть». Соболенко — о поддержке трибун в матчах US Open

«Нет, пожалуйста, я не хочу играть». Соболенко — о поддержке трибун в матчах US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о поддержке трибун в матчах с её участием против американок на Открытом чемпионате США. Напомним, в финале соревнований этого года 27-летняя белоруска одержала верх над хозяйкой турнира Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Мне кажется, за эти годы мы с вами выстроили хорошие отношения, ведь вы очень меня поддерживаете. В мой первый год здесь, когда я увидела, что мне придётся играть подряд с американками, я подумала: «Да нет, пожалуйста, я не хочу играть» (смеётся). Потом, вернувшись в следующем году и снова играя подряд с американками в полуфинале и финале, я почувствовала чуть больше поддержки. В этом году её стало ещё больше. Поэтому я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Надеюсь, вы все будете болеть за меня (смеётся). Спасибо вам за такую атмосферу», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, для Соболенко это 21-й титул в карьере и четвёртый на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
Соболенко одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android