«Нет, пожалуйста, я не хочу играть». Соболенко — о поддержке трибун в матчах US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о поддержке трибун в матчах с её участием против американок на Открытом чемпионате США. Напомним, в финале соревнований этого года 27-летняя белоруска одержала верх над хозяйкой турнира Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Мне кажется, за эти годы мы с вами выстроили хорошие отношения, ведь вы очень меня поддерживаете. В мой первый год здесь, когда я увидела, что мне придётся играть подряд с американками, я подумала: «Да нет, пожалуйста, я не хочу играть» (смеётся). Потом, вернувшись в следующем году и снова играя подряд с американками в полуфинале и финале, я почувствовала чуть больше поддержки. В этом году её стало ещё больше. Поэтому я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Надеюсь, вы все будете болеть за меня (смеётся). Спасибо вам за такую атмосферу», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, для Соболенко это 21-й титул в карьере и четвёртый на турнирах «Большого шлема».

